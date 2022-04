Cerca de 200 refugiados da Ucrânia já se inscreveram na ADEM para encontrar um emprego no Luxemburgo.

Emprego

Cerca de 200 refugiados ucranianos já se inscreveram na ADEM

Cerca de 200 refugiados da Ucrânia já se inscreveram na ADEM para encontrar um emprego no Luxemburgo.

Cerca de metade das pessoas que se registaram até agora conseguiam falar inglês. Para ajudar aqueles que não sabem inglês, há conselheiros na ADEM que falam ucraniano ou russo.

Família de Ksenia está há mais de um mês no Luxemburgo: "É comovente" A família de Ksenia foi uma das primeiras a chegar da Ucrânia ao Luxemburgo. Estão há mais de um mês numa casa de luso-romenos em Rumelange, mas continuam sem trabalho e sem escola para a filha.

No entanto, o diretor do serviço de procura de emprego da ADEM, Mario della Schiava, disse em entrevista à RTL que a língua continua a ser um grande desafio para estas pessoas e que não há pessoal suficiente que fale estas línguas.

Além disso, aqueles que desejam continuar a trabalhar na sua área profissional devem ter os seus diplomas certificados. Das 200 pessoas registadas na ADEM até agora, cerca de 70% têm um diploma universitário, revelou Mario della Schiava à RTL.

Procura de mão-de-obra

Há também a procura de mão-de-obra por parte dos empregadores. Alguns deles abordaram diretamente a ADEM com pedidos, de acordo com Laurent Peusch, diretor do serviço dos empregadores.

As 10 áreas com mais ofertas de emprego no Luxemburgo Informática, restauração e construção. As 10 áreas com mais anúncios de emprego na ADEM no final de março.

Segundo este responsável, os empregadores pedem por vezes perfis específicos, especialmente nos setores financeiro e informático. Além destes, existe também uma forte procura no setor da gastronomia.

A ADEM assegura que todos os candidatos a emprego são tratados em pé de igualdade e que estão também disponíveis cursos de línguas e formação para estas pessoas.

