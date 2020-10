Cerca de 2.600 pessoas multadas desde março por violação das regras anti-covid

Neste período as forças de segurança fizeram mais de 12.000 fiscalizações ao cumprimento das regras sanitárias em vigor.

Diana ALVES

Cerca de 2.600 pessoas foram multadas nos últimos meses por violarem as regras sanitárias em vigor contra a propagação da pandemia de covid-19. O número, divulgado pela polícia grã-ducal à Rádio Latina, diz respeito ao período de março a agosto. Neste mesmo período, as forças de segurança fizeram mais de 12.000 fiscalizações ao cumprimento das regras sanitárias em vigor.

No que toca aos estabelecimentos comerciais, como cafés e restaurantes, foram instaurados 240 autos ('procès verbaux', em francês), que depois de remetidos ao Ministério Público podem levar a multas ou à abertura de um processo.

No caso de um estabelecimento que não respeite as medidas sanitárias, como por exemplo o encerramento obrigatório à meia-noite ou o distanciamento de 1,5 metros entre clientes, as multas podem chegar aos 4.000 euros. Se o proprietário foi reincidente, o montante duplica.

Quanto aos cidadãos o desrespeito do uso obrigatório de máscara nos transportes públicos e outros locais públicos, por exemplo, é sancionado com uma coima de 145 euros. A 'lei covid' estipula ainda coimas de 25 a 500 euros para quem não respeitar as medidas de isolamento ou quarentena.

