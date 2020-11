Multas previstas ao incumprimento das regras sanitárias são agora mais pesadas, indo dos 100 aos 500 euros.

Cerca de 180 pessoas não respeitaram o recolher obrigatório na semana passada

Há quem não respeite o recolher obrigatório e as novas medidas de segurança decretadas pelo Governo para conter a pandemia da covid-19 no Luxemburgo. O relatório semanal da polícia sobre a ação de fiscalização prova isso mesmo.

Na semana passada as autoridades policiais efetuaram uma série de controlos, em que fiscalizaram sobretudo o respeito das medidas sanitárias e o recolher obrigatório, das 23h até às 6h. No balanço divulgado, as autoridades dão conta de 33 fiscalizações a estabelecimentos. Em 15 casos foram detetadas infrações à 'lei covid' em que não foram respeitadas as medidas impostas pelo Governo, como o uso da máscara ou a hora de encerramento.

A polícia multou ainda 180 pessoas por não terem respeitado o recolher obrigatório que vigora desde 29 de outubro. Segundo as autoridades, as pessoas fiscalizadas não apresentaram motivo válido para ainda andarem na rua após as 23:00. De facto, existem exceções à proibição de sair à rua entre as 23h00 e as 6h00.

