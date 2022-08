O assunto vai a debate público no Parlamento na presença da autora da iniciativa, dos deputados e dos ministros competentes.

Parlamento

Cerca de 14 mil pessoas assinaram petição sobre o teletrabalho

Diana ALVES O assunto vai a debate público no Parlamento na presença da autora da iniciativa, dos deputados e dos ministros competentes.

Terminou o prazo para assinar a petição pública que pede dois dias de teletrabalho para todos os trabalhadores no Grão-Ducado, sejam residentes ou transfronteiriços.

Milhares de pessoas aderiram à iniciativa. De acordo com o Parlamento, a petição de Katia Litim recolheu um total de 14.000 assinaturas digitais. Falta ainda saber se também foram recolhidas assinaturas em papel.

Independentemente disso, e como já se sabia, o assunto vai a debate no Parlamento na presença da autora da iniciativa, dos deputados e dos ministros competentes. A data do debate público deverá ser fixada nas próximas semanas.

O objetivo da petição é que tanto os trabalhadores residentes como aqueles que vivem do outro lado da fronteira tenham direito a dois dias de 'homeoffice' por semana. Katia Litim lembra que o acordo que permitiu aos transfronteiriços trabalhar a partir do domicílio durante a pandemia sem limite de dias expirou no final de junho, sendo que estes trabalhadores estão novamente sujeitos a um número específico de dias de teletrabalho por ano.

CGFP reivindica um dia de teletrabalho por semana para transfronteiriços Transfronteiriços que trabalham na Função Pública no Luxemburgo não beneficiam das mesmas condições fiscais, em caso de teletrabalho, do que os trabalhadores do setor privado.

No caso da Alemanha, por exemplo, os trabalhadores que ali vivem podem trabalhar a partir de casa 19 dias por ano, sem que haja consequências a nível fiscal ou de segurança social.

A autora da petição frisa que "a pandemia permitiu implementar em grande escala uma nova forma de trabalhar, desenvolvendo todas as ferramentas necessárias ao teletrabalho". "As empresas descobriram o lado bom e o lado mau deste regime de trabalho que permite limitar as deslocações e o seu impacto ecológico, reduzir significativamente os engarrafamentos, aumentar o bem-estar dos trabalhadores, melhorando o equilíbrio entre vida privada e vida profissional", acrescenta.

Sobre o lado menos bom desta forma de trabalhar, Katia Litim reconhece que o 'homeoffice' levou a "uma diminuição dos contactos informais na empresa, isolando algumas pessoas e reduzindo a criatividade e espírito de equipa". Razão pela qual a peticionária defende um modelo "equilibrado entre estes dois mundos".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.