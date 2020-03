Embora os preços do imobiliário tenham aumentado consideravelmente no ano passado, com subidas de 12 a 14%, as baixas taxas de juro dos créditos à habitação foram um incentivo para a compra de terrenos, casas e apartamentos.

Cerca de 11% dos pedidos dos créditos à habitação são de portugueses - AtHomeFinance

Susy MARTINS Embora os preços do imobiliário tenham aumentado consideravelmente no ano passado, com subidas de 12 a 14%, as baixas taxas de juro dos créditos à habitação foram um incentivo para a compra de terrenos, casas e apartamentos.

Têm entre 30 e 39 anos, são casados ou vivem em união de facto, e pediram em média 550.000 euros para financiar um bem imobiliário. Este é o perfil das pessoas que pediram um crédito à habitação em 2019 no Luxemburgo.

Estes dados resultam de um estudo realizado pelo intermediário financeiro em empréstimos imobiliários ‘atHomeFinance’ sobre o perfil das pessoas que solicitaram, junto do seu serviço, um empréstimo bancário no ano passado no Grão-Ducado.

Embora os preços do imobiliário tenham aumentado consideravelmente no ano passado, com subidas de 12 a 14%, as baixas taxas de juro dos créditos à habitação foram um incentivo para a compra de terrenos, casas e apartamentos.

Em 2019, metade dos pedidos dos créditos à habitação foram feitos por pessoas que tinham entre 30 e 39 anos. Já 23% dos requerimentos foram apresentados por pessoas com idades entre os 40 e os 49 anos. A percentagem cai para 18% no caso dos 20-29 anos.

O estudo revela ainda que 72% das pessoas que pediram um crédito à habitação estão casados ou vivem em união de facto. Os solteiros representam 28% dos pedidos.

Por nacionalidades, 19,7% das pessoas que solicitaram um empréstimo tinham nacionalidade luxemburguesa. Em segundo lugar surgem os portugueses com 11,4%. A fechar o pódio estão os italianos com 5,1%.

O montante médio dos pedidos de empréstimo é de 550.000 para projetos imobiliários que rondam os 615.000 euros. Em média os compradores têm uma entrada que ronda os 70.000 euros, ou seja 10% do montante do crédito.