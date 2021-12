Dúvidas de saúde e eficácia são as principais razões apontadas pelos não vacinados.

Mais de 10% dos residentes no Luxemburgo não querem vacinar-se

Mais de 10% dos residentes no Luxemburgo não querem ser vacinados contra a covid-19. Um inquérito conduzido pelo Fonds National de la Recherche e o Science.lu, em colaboração com a Inspeção Sanitária e a Universidade do Luxemburgo, revela que 11% do total de uma amostra de 600 inquiridos respondeu que não quer levar a vacina contra a covid-19, contra 87% que disse estar vacinado ou pretender ser vacinado.

O estudo, mostra que entre aqueles que são contra a vacinação, as razões de saúde desempenham um papel importante na maioria dos casos de rejeição. O medo de efeitos secundários e de efeitos a longo prazo foram os fatores mais mencionados pela maior parte (58%) desse grupo de entrevistados. Além disso, nota a investigação, metade dos que mostraram ceticismo e oposição em relação à vacinação são da opinião de que este tipo de fármacos contra a covid-19 não foi suficientemente testado e que não há evidências suficientes de que a vacinação seja eficaz e necessária. A falta de confiança na política e na medicina foi também apontada como razão para rejeitar a vacinação, por metade daqueles 11% de inquiridos.

De resto, a análise estatística indica que entre os não vacinados mais de metade (53%) afirmou não ter confiança nas ações do Estado e das instituições na luta contra a covid-19, ao passo que no grupo dos vacinados 77% disse confiar nas medidas tomadas por esses organismos. Analisando o total da amostra, 68% dos inquiridos manifestou ter confiança nas ações promovidas pelo Estado e pelas instituições para combater a pandemia, enquanto 21% afirmou não ter.

Entre os vacinados, o aspeto da saúde desempenha um papel cimeiro para a adesão à vacinação. Os motivos mais referidos pelos entrevistados vacinados ou que pretendem sê-lo são a própria proteção (74%), seguida da proteção dos outros (66%) e do aspeto da solidariedade (53%). No entanto, 58% também apontou razões práticas, como os obstáculos quotidianos e a falta de liberdade para quem não está vacinado. No grupo etário dos 18 aos 34 anos quase um quarto dos inquiridos citou a pressão social como motivo para a vacinação, enquanto na faixa das pessoas com 55 anos ou mais anos de idade esse fator foi apenas apontado por 6%.

Ainda entre as pessoas vacinadas da amostra, o inquérito revela que quase 6% (5,5%) afirmaram ter tomado parte do seu esquema vacinal no estrangeiro (uma dose no Luxemburgo e outra noutro país, por exemplo). De acordo com as conclusões da investigação, este dado „sugere que há provavelmente um pouco mais de pessoas vacinadas no Luxemburgo do que o registado nos números oficiais (...) Ao nível da população total, chegar-se-ia assim a cerca de 4 pontos percentuais que poderiam ser adicionados à quota das pessoas oficialmente vacinadas“.

Este estudo foi realizado entre 27 de novembro e 5 de dezembro e publicado na passada sexta-feira, tendo contado com a colaboração de investigadores da Direção da Saúde, como o epidemiologista Joël Mossong, e a cientista social e professora de Saúde Pública da Universidade do Luxemburgo, Anja Leist.

