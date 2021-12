Centro de vacinação do aeroporto do Findel abre já na próxima sexta-feira, confirmou o primeiro-ministro.

Cerca de 100 mil doses da Moderna chegaram esta quarta ao Luxemburgo

O Luxemburgo recebeu esta quarta-feira mais 100 mil doses da vacina Moderna. A informação foi avançada pelo próprio primeiro-ministro, Xavier Bettel, no Twitter.

No mesmo tweet Bettel acrescenta ainda que o centro de vacinação do aeroporto do Findel abre já na próxima sexta-feira. A reabertura da estrutura será exclusivamente para a administração das doses de reforço da vacina contra a covid-19.

O Governo já tinha anunciado na semana passada a reabertura temporária deste centro, cuja administração do reforço só poderá ser feita com marcação prévia. Na mensagem, Bettel sublinha que tal já pode ser feito a partir de agora, no caso de quem já recebeu a convocatória das autoridades para o reforço.

Entre os cidadãos elegíveis para já estão os que receberam uma vacina de duas doses da Moderna ou Pfizer e que tenham completado a vacinação há mais de seis meses. Para os que tomaram AstraZeneca o tempo de espera é de quatro meses. No caso da vacina de dose única (Janssen), a dose de reforço pode ser administrada um mês após a toma.

