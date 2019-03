A biblioteca nacional do Luxemburgo vai passar para as novas instalações, em Kirchberg, no próximo dia 1 de abril.

Cerca de 1,8 milhões de documentos transferidos para a nova biblioteca nacional em Kirchberg

As mudanças vão começar a ser feitas no dia das mentiras, mas é verdade.

A biblioteca nacional do Luxemburgo vai passar para as novas instalações, em Kirchberg, no próximo dia 1 de abril. Cerca de 1,8 milhões de documentos vão começar a ser transferidos a partir dessa data até ao mês de setembro, altura em que está prevista a inauguração.

Atualmente espalhados por sete locais diferentes, todos os arquivos e serviços da biblioteca nacional vão ficar reagrupados num único local de oito mil metros quadrados, na Avenida J.F. Kennedy, em Kirchberg.

Desde esta quarta-feira e até ao mês de agosto, a maior parte do acervo bibliográfico não luxemburguês passou a estar temporariamente inacessível a empréstimos e a consultas nas instalações da rue Notre-Dâme, no centro da cidade do Luxemburgo.

As novas instalações começaram a ser construídas em 2014 e custaram 112 milhões de euros.