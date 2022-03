Como em muitas outras cidades da Europa, centenas de pessoas no Luxemburgo saíram à rua este sábado para se manifestarem contra a guerra na Ucrânia.

Luxemburgo 17

Guerra na Ucrânia

Cerca de 1.500 pessoas manifestam-se no Luxemburgo contra a guerra

Cerca de 1.500 pessoas manifestaram-se este sábado contra a guerra na Ucrânia na Cidade do Luxemburgo. Sob o lema "Stop the Krich" ("Parem a guerra"), realizou-se um protesto de solidariedade, convocado por 51 organizações na Place Clairefontaine.

17 Foto: Alain Piron

Entre as centenas de pessoas concentradas na capital estava o Cardeal Jean-Claude Hollerich. Muitos participantes ergueram bandeiras e cartazes com as cores da Ucrânia e frases como "Parem a guerra" ou "Salvem a Ucrânia".

"Nada justifica esta guerra", disseram os organizadores da manifestação, acrescentando que a invasão da Ucrânia deve ser condenada nos termos mais fortes. "Estes golpes contra o direito internacional, esta brutalidade contra o direito da Ucrânia à autodeterminação devem cessar imediatamente", afiramaram, apelando também a esforços diplomáticos para resolver o conflito.

Este sábado, dezenas de milhares de pessoas saíram à rua em muitas cidades europeias, incluindo Paris, Roma e Londres. Além disso, já tinham ocorrido manifestações contra o ataque russo à Ucrânia em muitos locais nos dias anteriores.

