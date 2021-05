Todas as vacinas anticovid-19 podem ter efeitos secundários. O mesmo acontece com outros fármacos contra outras doenças.

Cerca de 1.400 vacinados tiveram efeitos secundários

Susy MARTINS Todas as vacinas anticovid-19 podem ter efeitos secundários. O mesmo acontece com outros fármacos contra outras doenças.

Mas nunca se falou tanto dos efeitos secundários como agora devido às vacinas contra a covid-19. Para tranquilizar a população, o Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, insiste que as complicações graves devido à vacinação são “muito raras”.

Na conferência de imprensa desta quarta-feira, o médico revelou que há registo de quase 1.400 pessoas que sentiram efeitos secundários após a vacinação contra a covid-19, no Luxemburgo, desde o início da campanha, em dezembro de 2020. Dos 1.400 casos, 34 necessitaram internamento hospitalar.

No entanto, segundo Jean-Claude Schmit, na maioria dos casos não foi possível estabelecer uma ligação com a toma da vacina, sendo que quatro pessoas tiveram uma reação alérgica grave.

O Diretor da Saúde disse ainda que nas últimas semanas, morreram dois homens algumas semanas após terem sido vacinados, um com 88 anos e outro com 64 anos. Porém, também aqui não foi possível estabelecer uma ligação direta com a vacinação.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, informou ainda que o certificado verde digital deverá entrar em vigor a partir de finais de junho ou início de julho, sendo que o Luxemburgo aguarda que a União Europeia defina os critérios para aderir a esta medida.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.