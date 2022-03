O número de pessoas que vão aos centros de vacinação para levar a vacina contra a covid-19 tem diminuído gradualmente.

Covid-19

Centros de vacinação de Esch-Belval e Ettelbruck vão fechar

Susy MARTINS O número de pessoas que vão aos centros de vacinação para levar a vacina contra a covid-19 tem diminuído gradualmente.

O Ministério da Saúde decidiu encerrar os centros de Esch-Belval e de Ettelbruck, a partir das 13h do dia 16 de abril.

Todas as pessoas que até 19 de março vão ser inoculadas com a primeira dose do fármaco num destes dois centros, poderão apresentar-se sem marcação no centro de vacinação Victor Hugo, na capital, numa farmácia ou no médico de família para receberem a sua segunda dose. O número de pessoas que vão aos centros de vacinação para levar a vacina contra a covid-19 tem diminuído gradualmente.

Para além dos dois centros de vacinação, os chamados “Pop-up” também vão encerrar, nomeadamente nos centros comercias, a partir de 16 de abril, e o “Pop-up” na Gare, na capital, a partir de 15 de abril.

No entanto, para compensar estes encerramentos, o Ministério da Saúde revela que o autocarro de vacinação vai retomar as suas atividades. As datas serão comunicadas previamente.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.