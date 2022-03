Durante os meses de janeiro e fevereiro, estes centros estavam acessíveis para as pessoas que precisavam do CovidCheck para ir trabalhar.

Covid-19

Centros de testagem do Exército acolheram 27 mil pessoas

Cerca de 27 mil pessoas fizeram marcação num dos cinco centros de testagem à covid-19 geridos pelo Exército luxemburguês. Um número avançado pelo ministro da Defesa, François Bausch ao deputado Marc Goergen, do partido Pirata.

Durante os meses de janeiro e fevereiro, estes centros estavam acessíveis para as pessoas que precisavam do CovidCheck para ir trabalhar. Os testes certificados eram dirigidos a residentes e transfronteiriços que tinham recebido uma dose do fármaco anti-covid.

Ao todo foram 200 militares que estiveram operacionais no terreno, sendo que foi pelo centro de testagem de Raemerich que mais pessoas passaram.

Segundo o ministro da Defesa, esta missão afetou certos setores do Exército, nomeadamente a música militar que teve de cancelar a sua participação na Expo de Dubai.

Estes testes gratuitos custaram ao Estado à volta de 80 mil euros.



