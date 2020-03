Se o técnico de inspeção manobrar o veículo de um cliente, deverá usar uma capa de assento.

Centros de inspeção automóvel adaptam medidas de contenção

Os centros de controlo técnico automóvel do país (Sandweiler, Esch-sur-Alzette, Livange, Wilwerwiltz e Bissen) vão adaptar as medidas de contenção associadas ao coronavírus.

"Dada a evolução da crise sanitária associada à pandemia de Covid-19 no Luxemburgo e com o objetivo de reduzir o risco de transmissão para os clientes e funcionários, as medidas introduzidas a 17 de março vão ser parcialmente adaptadas e mantidas até 26 de abril", refere o Ministério da Mobilidade e Obras Públicas, em comunicado.

Todos os centros de controlo técnico devem aceitar apenas os veículos com o certificado de inspeção a expirar no prazo de duas semanas ou veículos sem certificado válido de inspeção.

O contacto com os clientes deve ser "reduzido ao mínimo", as salas de espera não podem ter mais do que cinco pessoas e "a distância mínima de dois metros deve ser respeitada", refere o Ministério da Mobilidade.

Os técnicos de inspeção devem proteger-se com luvas descartáveis ou com um produto desinfetante e usar máscaras respiratórias. Além disso, se o inspetor manobrar o veículo de um cliente deverá usar uma capa de assento.

Estas e outras medidas podem ser adaptadas a qualquer momento, segundo a avaliação da situação, acrescenta o ministério tutelado por François Bausch.



