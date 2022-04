A vacinação no "Impf-Bus" pode ser feita sem marcação prévia (é necessário apresentar cartão de identidade e cartão CNS).

Covid-19

Centros de Esch-Belval e Ettelbruck fecham este sábado. Volta o autocarro da vacinação

Paula DE FREITAS FERREIRA

Os centros de vacinação de Esch-Belval e Ettelbruck estarão fechados a partir de sábado, 16 de abril, às 13 horas. Também os "pop-ups" de vacinação encerram nos centros comerciais após essa data, de acordo com o Ministério da Saúde.

O "pop-up" da Estação Central do Luxemburgo encerrará depois de sexta-feira, 15 de abril.

A lista dos centros de vacinação, médicos e farmácias que participam na campanha de vacinação pode ser consultada em www.impfen.lu.

"Impf-Bus" regressa

O encerramento dos "pop-ups" de vacinação será acompanhado por um reinício das atividades do autocarro de vacinação, que servirá, entre outros, parques de estacionamento de centros comerciais, parques empresariais e vários eventos a partir da próxima terça-feira.



As datas do "Impf-Bus on tour" serão anunciadas em breve em www.impfen.lu.

A vacinação pode ser feita sem marcação prévia (é necessário apresentar cartão de identidade e cartão CNS).



