Centros de cuidados avançados de Belval e da capital encerram esta segunda-feira

Manuela PEREIRA Centros foram criados no final do mês de março para atender pacientes com sintomas suspeitos da covid-19.

Os centros de cuidados avançados de Esch/Belval e da cidade do Luxemburgo fecham as portas esta segunda-feira, 8 de junho. Os de Ettelbruck e Grevenmacher encerraram a 29 de maio. Estes centros foram criados no final do mês de março para atender pacientes com sintomas suspeitos da covid-19.

Com o número de casos ativos de infeção em queda constante, o Governo decretaou o encerramento de todos os centros de cuidados avançados, onde foram atendidos mais de 9.100 pacientes.

A partir desta segunda-feira, os pacientes com sintomas suspeitos de covid-19 devem consultar um médico de clínica geral ou em caso de emergência, os serviços de urgência dos hospitais.

Os últimos dados sobre a covid-19 no Luxemburgo, publicados ontem, indicam 30 casos ativos de infeção, dos quais 24 necessitam de internamento. Apenas um doente está nos cuidados intensivos. A covid-19 provocou até ao momento 110 mortes no Grão-Ducado, mas o país já não regista óbitos associados à doença desde o dia 24 de maio.



