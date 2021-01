Há uma diminuição na procura destes centros nas últimas semanas.

Centros de consulta covid vão ter novos horários

Susy MARTINS

Os dois centros de consulta covid-19 (CCC), situados em Kirchberg e Esch-sur-Alzette, acolheram um total de 6.481 pessoas desde a sua abertura. Na semana de 18 a 24 de janeiro, 283 pessoas recorreram a estes centros, um número idêntico ao da semana anterior (266).

Há, contudo, registo de uma diminuição na procura destes centros nas últimas semanas. Situação que levou o Ministério da Saúde a rever os horários de abertura a partir do dia 1 de fevereiro. Assim, a partir da próxima segunda-feira, os centros vão estar abertos todos os dias (segunda-feira a domingo), entre as 10:00 e 15:00.

Qualquer pessoa com sintomas suspeitos de infeção pode dirigir-se a estes centros, quer tenha ou não cobertura da segurança social. Basta apresentar um documento de identificação à chegada. As pessoas que têm um cartão da segurança social luxemburguesa também o devem apresentar. As consultas são gratuitas.

Os centros de consulta covid-19 só recebem pessoas sintomáticas, ou seja com sintomas de infeção associados ao novo coronavírus e pessoas que já foram diagnosticadas com a doença da covid-19.

Os espaços dispõem de equipamento médico para atender, em ambulatório, os pacientes com sintomas suspeitos de infeção e também pacientes a quem já foi diagnosticada a covid-19 e que precisam de tratamento.



