Desde a sua abertura, os dois centros registaram cerca de 13.500 passagens. Na semana de 26 a 2 de maio apenas 363 pessoas recorreram a estes centros, quando na semana anterior foram 495.

Centros de consulta covid-19 em Kirchberg e Esch-sur-Alzette fecham a 17 de maio

Susy MARTINS Desde a sua abertura, os dois centros registaram cerca de 13.500 passagens. Na semana de 26 a 2 de maio apenas 363 pessoas recorreram a estes centros, quando na semana anterior foram 495.

Os dois centros de consulta covid-19 em Kirchberg e em Esch-sur-Alzette vão fechar a partir de 17 de maio. A diminuição do número de pessoas que frequentam estes centros é a razão pela qual o Governo decidiu encerrar estas duas estruturas que tinham como objetivo aliviar a saturação que se vivia nos laboratórios no mês de outubro do ano passado.

Desde a sua abertura, os dois centros registaram cerca de 13.500 passagens. Na semana de 26 a 2 de maio apenas 363 pessoas recorreram a estes centros, quando na semana anterior foram 495.

Uma vez que a evolução do número de pessoas que transitam pelos centros tem diminuído, e que a situação pandémica tem melhorado, foi decidido fechar estes dois centros de consulta à covid-19.

A partir dessa data, as pessoas sintomáticas, ou seja que têm sintomas de infeção à covid-19 devem dirigir-se ao seu médico de família, e de preferência via teleconsulta. Em caso de sintomas graves, o melhor é mesmo, segundo o Ministério da Saúde, dirigir-se aos serviços de urgência dos estabelecimentos hospitalares.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.