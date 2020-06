Com as salas de festa fechadas até setembro, as associação reabrem as portas com medidas de segurança e higiene reforçadas. O distanciamento social continua a ser regra.

Centros culturais da capital começam a reabrir esta quarta-feira

Susy MARTINS Com as salas de festa fechadas até setembro, as associação reabrem as portas com medidas de segurança e higiene reforçadas. O distanciamento social continua a ser regra.

Os centros culturais da cidade do Luxemburgo começam hoje a reabrir, no âmbito da saída gradual do confinamento. A informação foi avançada no início da semana pela autarquia da capital.

As diversas associações vão poder reorganizar as suas reuniões e atividades habituais. No entanto, a autarquia sublinha que as salas de festas que costumam alugar os seus espaços vão continuar fechadas até 1 de setembro.

Note-se que o respeito das medidas de segurança, higiene e distanciamento físico no interior dos centros culturais é da responsabilidade das associações. Ficará também a cargo das associações a compra do material necessário para que as regras sejam cumpridas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.