Centro para menores vítimas de abuso sexual e violência não abrirá este ano

O centro para menores vítimas de abuso sexual e violência, inspirado no modelo escandinavo, não vai abrir as portas este ano. O Governo diz que a ideia é para avançar, mas o projeto de lei ainda não foi elaborado.

Em causa está a criação de uma estrutura médica especializada no acompanhamento destes menores e que seria semelhante ao modelo “Barnahus”, em vigor em países como Suécia e Islândia. Já há mais de dois anos que o Executivo revelou que pretende avançar com um projeto deste género.



Porém, os ministros da Justiça, da Educação e da Segurança Interna fazem agora saber que abertura do centro não está para breve. A pedido da deputada Françoise Hetto-Gaasch, do CSV, Félix Braz, Claude Meisch e François Bausch garantiram no entanto que o projeto está em andamento. O grupo de trabalho constituído no Ministério da Educação já designou um psicólogo do Serviço Nacional da Infância (ONE, na sigla em francês) para liderar o projeto piloto, sendo que o trabalho sobre a vertente terapêutica do centro deverá arrancar a 1 de março.

O “Barnahus” consiste numa instituição multidisciplinar, destinada a crianças vítimas de violência doméstica, abuso sexual, negligência grave ou que tenham presenciado casos de violência conjugal.

No modelo escandinavo, as estruturas de acolhimento oferecem todo o tipo de cuidados médicos e acompanhamento necessários nestes casos (pediatras, psicólogos, psiquiatras, médicos legistas ou mesmo juízes), para que os menores não tenham de andar de serviço em serviço.

Quanto ao depoimento da criança, o menor é ouvido por um psicólogo, no mesmo centro de acolhimento, mediante as instruções do juiz. A sessão é filmada, servindo de testemunho, pelo que a criança não é obrigada a comparecer em tribunal. O objetivo é reduzir o stress da criança.

