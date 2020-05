Centro para a Igualdade de Tratamento recebeu 138 queixas por discriminação em 2019

As pessoas portadoras de deficiência continuam a representar o maior número de vítimas de discriminação no Luxemburgo, segundo o relatório de 2019 do Centro para a Igualdade de Tratamento (CET).

As pessoas portadoras de deficiência continuam a representar o maior número de vítimas de discriminação no Luxemburgo, segundo o relatório de 2019 do Centro para a Igualdade de Tratamento (CET).

O CET recebeu, no ano passado, 138 novas queixas por discriminação, sendo que 24% dos casos (37) eram relacionadas com uma deficiência. Trata-se de residentes, portadores de uma deficiência que se sentiram discriminados e decidiram denunciar o caso à instituição.

Foram também apresentadas 32 queixas por discriminação com base na raça ou etnia e 18 baseadas no género. Com menos de uma dezena de denúncias cada, a religião (9 casos), a idade (8 casos) e a orientação sexual (6 casos) também estiveram na origem do vários casos de discriminação.

Devido à pandemia da covid-19, o relatório não foi entregue pessoalmente ao presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen, mas enviado por via eletrónica aos deputados.

O relatório vai ser analisado em sede de comissão parlamentar e depois debatido na Câmara dos Deputados.

