Com o aumento dos novos casos de SARS-CoV-2 no país, também vão surgindo vários surtos.

CHEM

Surto de covid-19 na cafetaria do Centro Hospitalar Emile Mayrisch

Susy MARTINS Um surto de SARS-CoV-2 foi detetado no sábado passado na cafetaria do Centro Hospitalar Emile Mayrisch (CHEM), em Niederkorn. Casos de covid-19 em vários funcionários ordenaram o fecho temporário da estrutura.

Segundo o comunicado enviado à imprensa pela direção do hospital, várias pessoas da empresa "Alliance Saveurs & Santé", que gere a cozinha do Centro Hospitalar do Sul testaram positivo no teste de diagnóstico à covid-19 na sexta-feira.

Para evitar que os casos se alastrem a direção decidiu encerrar a cafetaria como medida de precaução. A empresa continua, no entanto, a assegurar a produção das refeições de forma a que os pacientes não sintam o impacto deste encerramento.

Mas a reabertura da cafetaria ao público geral só vai ocorrer quando a situação normalizar no seio da equipa da cozinha.

Ainda segundo o CHEM, os casos positivos foram devido aos testes rápidos feitos regularmente nos três estabelecimentos do Centro Hospitalar, em Esch-sur-Alzette, Dudelange e Niederkorn.



