A instituição refere que se os números das novas infeções por covid-19 continuarem a baixar, espera-se uma certa normalidade no hospital.

Centro Hospitalar do Norte retomou 80% da atividade regular

Susy MARTINS A instituição refere que se os números das novas infeções por covid-19 continuarem a baixar, espera-se uma certa normalidade no hospital.

O Centro Hospitalar do Norte (CHdN) já respira, tendo verificado uma acalmia na procura nos últimos dias.

A direção do hospital frisa, numa publicação na rede social Facebook, que atualmente as atividades operatórias retomaram a 80%, sendo que se os números das novas infeções por covid-19 continuarem a baixar, espera-se uma certa normalidade no hospital.

Caso contrário, se as infeções voltarem a aumentar, o CHdN diz-se preparado para enfrentar uma nova vaga, mas apela à vigilância, responsabilidade e solidariedade, uma vez que o caminho para sair da crise sanitária ainda é longo.

Nesta publicação fica-se ainda a saber que até esta quarta-feira, 588 profissionais de saúde que trabalham no CHdN foram vacinados, ou seja quase 50% do total dos efetivos do hospital. Até sexta-feira, o hospital prevê vacinar até 850 dos profissionais, o que representa 63%. A direção diz-se orgulhosa da grande participação dos seus funcionários na campanha de vacinação.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.