Centro Hospitalar do Norte fica sem cardiologistas

Diana ALVES Associação dos Médicos avisa que vêm aí tempos difíceis para os pacientes.

Afinal não foram seis, foram sete e foram todos. Os sete cardiologistas que trabalhavam no Centro Hospitalar do Norte (ChdN), em Ettelbruck, demitiram-se do cargo, deixando o estabelecimento sem qualquer especialista em cardiologia.

A notícia circulava há já alguns dias, com a rádio 100,7 a dar conta da demissão de seis dos nove cardiologistas da instituição. Mas a Associação de Médicos e Médicos Dentistas (AMMD) confirmou entretanto que, afinal, todos os cardiologistas daquele hospital apresentaram a demissão do cargo.

Em comunicado, a associação lamenta esta "má notícia" e alerta que sem cardiologistas é impossível gerir um hospital.

De acordo com o organismo, as demissões eram previsíveis e são uma "consequência direta de uma política de saúde falhada". Além do número insuficiente de médicos no Luxemburgo, a associação fala numa "verdadeira fuga de médicos" do país e avisa que vêm aí tempos difíceis para os pacientes.

A AMMD diz-se pronta para ajudar o Centro Hospitalar do Norte a encontrar soluções tendo já convocado uma assembleia-geral para 12 de outubro.



