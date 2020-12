Os funcionários destas unidades hospitalares estão fisicamente e psicologicamente exaustos.

Centro Hospitalar do Norte cancela operações não urgentes

Susy MARTINS Os funcionários destas unidades hospitalares estão fisicamente e psicologicamente exaustos.

O Centro Hospitalar do Norte (CHdN) diz que os hospitais de Wiltz e de Ettelbruck chegaram ao limite das suas capacidades. Daí as operações não urgentes serem anuladas.

Segundo a direção do CHdN, o número de pacientes covid-19 aumentou consideravelmente no hospital de Ettelbruck. Atualmente estão 65 pacientes infetados com covid-19 hospitalizados, dos quais 12 nos cuidados intensivos.

Em comunicado pode ler-se que os funcionários estão fisicamente e psicologicamente exaustos. Para garantir os cuidados de saúde a todos os pacientes foi decidido fechar alguns dos blocos operatórios em Ettelbruck, e todos em Wiltz.

Esta é ainda, segundo a direção do ChdN, uma forma de garantir camas suficientes. Note-se que os doentes em questão vão ser informados via telefone, sendo que se mantém as intervenções urgentes como, por exemplo, para os pacientes oncológicos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.