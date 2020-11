O reforço de recursos humanos arrancou há duas semanas.

Centro Hospitalar do Luxemburgo recorre à reserva de profissionais

O Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) teve de mobilizar vários dos seus antigos colaboradores, que estão atualmente na pré-reforma ou estão reformados, para apoiarem as equipas de saúde afetadas pela sobrecarga de trabalho devido à covid-19.

Numa publicação nas redes sociais, o CHL informa que nove antigos funcionários já aceitaram ajudar o hospital até ao final deste ano, nomeadamente nos serviços de geriatria, anestesia, no laboratório e na ‘zona covid’.

Na ‘zona covid’ do hospital, a mão-de-obra extra é sobretudo afetada à logística, tratando da gestão de chamadas, das refeições ou ainda do material.O Centro Hospitalar do Luxemburgo diz que o reforço das suas equipas vai continuar nos próximos dias, recorrendo a antigos funcionários.

O Ministério da Saúde revela que estão atualmente internadas 195 pessoas em estado moderado devido à covid-19, nos quatro hospitais do país. Nos cuidados intensivos há agora 47 doentes.

Uma situação que levou o Governo a decidir medidas mais restritivas que deverão entrar em vigor na quinta-feira, na expetativa de baixar o número de internamentos.



