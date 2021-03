Neste primeiro ano de pandemia o Centro Hospitalar do Luxemburgo cuidou de cerca de 900 pacientes infetados com covid-19, sendo que 95 estiveram internados nos cuidados intensivos.

Centro Hospitalar do Luxemburgo continua com uma grande carga de trabalho

Susy MARTINS Neste primeiro ano de pandemia o Centro Hospitalar do Luxemburgo cuidou de cerca de 900 pacientes infetados com covid-19, sendo que 95 estiveram internados nos cuidados intensivos.

A carga de trabalho no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) continua a ser muita para os profissionais de saúde, um ano após ter recebido o primeiro paciente com covid-19.Numa publicação na rede social Facebook, o CHL sublinha que os profissionais de saúde que trabalham na linha da frente nunca viveram situação semelhante.

Luxemburgo regista sete mortes nas últimas 24 horas Entre ontem e hoje foram também confirmados mais 297 novos infetados.

Neste primeiro ano de pandemia o Centro Hospitalar do Luxemburgo cuidou de cerca de 900 pacientes infetados com covid-19, sendo que 95 estiveram internados nos cuidados intensivos. Note-se que dos quase 700 óbitos registados no Grão-Ducado devido ao SARS-COV-2, 127 morreram no CHL.

Embora já se tenha começado a vacinar, as hospitalizações no Luxemburgo teimam em não baixar. Pelo contrário, têm aumentado gradualmente.

Há atualmente 113 pessoas com covid-19 internadas nos quatro hospitais do país. Dessas, 25 estão em unidades de cuidados intensivos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.