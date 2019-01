As pessoas sem-abrigo, em situação ilegal, podem pernoitar no centro de acolhimento do Findel mas só quando as temperaturas descem, pelo menos até 3 graus abaixo de zero.

Centro do Findel acolhe sem-abrigo indocumentados, mas só com temperaturas negativas

Susy TEIXEIRA MARTINS

Esta autorização foi esmiuçada, no último mês de dezembro, pela Comissão Consultiva dos Direitos do Homem, aquando da cerimónia do 70° aniversário da respetiva declaração universal.

O critério de admissão, que este organismo considera “pouco humanitário”, levou, mesmo, o deputado cristão-social, Marc Spautz a lançar uma pergunta parlamentar à Ministra da Família.

Contactado pela Rádio Latina, o presidente da Caritas Luxemburgo, Charel Schmit confirma este critério de admissão, argumentando que se trata de uma medida de prevenção destinada a proteger os outros utentes que frequentam o centro de acolhimento.

Os sem-abrigo que chegaram ao Luxemburgo recentemente e não estão legalizados só podem aceder ao centro de acolhimento, quando as temperaturas são negativas.

O critério dos 3 graus abaixo de zero não foi adotado, por unanimidade, pelos coordenadores da “operação inverno” no Findel. No entanto, o Ministério da Família é que tem a última palavra, como coordenador principal, acrescenta Charel Schmit.

O centro de acolhimento temporário está aberto, geralmente, entre 1 de dezembro e 31 de março, quando o frio aperta mais no exterior.