Forças Armadas

Centro do batalhão belgo-luxemburguês vai ficar em Arlon

Pascal MITTELBERGER A estrutura terá duas delegações, uma no lado luxemburguês, em Diekirch, e outra no lado belga, em Marche-en-Famenne.

Desde que a ideia de um batalhão binacional nasceu na mente dos líderes políticos e militares do Luxemburgo e da Bélgica, uma das principais questões pendentes era o local de implantação desta unidade.

A ministra belga da Defesa, Ludivine Dedonder, e o seu homólogo luxemburguês, François Bausch, levantaram o véu. A escolha deverá satisfazer ambos os países. "O coração do futuro batalhão estará localizado até 2030 em Arlon, com uma filial em Diekirch e outra em Marche-en-Famenne", disse a direção de Defesa em comunicado.

Veículos de reconhecimento especializados

Embora a distribuição das tropas, 700 militares no total, não esteja especificada, sabe-se que o batalhão binacional "deverá estar equipado com vários veículos de reconhecimento especializados, capazes de interagir com o equipamento do programa CaMo (capacidade motorizada) que está atualmente a ser adquirido pela Defesa belga".

Este anúncio chega pouco mais de um ano após os dois ministros terem assinado a carta de intenções para a criação do batalhão, a 31 de agosto de 2021. A 25 de janeiro deste ano, foi lançado um grupo de trabalho para se dedicar à criação e funcionamento conjunto da unidade belgo-luxemburguesa.

Os exércitos do Luxemburgo e da Bélgica já têm outras áreas de cooperação. Exemplo disso é o batalhão aéreo, com um avião de transporte Airbus A400M carimbado com as cores do Grão-Ducado.

As reações dos dois ministros Ludivine Dedonder expressa a sua satisfação: "A assinatura desta quinta-feira é uma nova ilustração da nossa vontade comum de contribuir concretamente para a construção da Europa da Defesa." Para François Bausch, "a criação deste batalhão binacional servirá como um projeto de cooperação de referência a nível europeu para aumentar a eficiência e eficácia das nossas forças armadas. Também irá aumentar a interoperabilidade entre os nossos exércitos, que se tornou ainda mais importante a nível da NATO desde os acontecimentos na Ucrânia".

