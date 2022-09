Nova campanha de vacinação contra a variante Omicron arranca neste centro e também no autocarro de vacinação, "Impfbus".

Centro de vacinação Victor Hugo reabre esta terça-feira

O centro de vacinação Victor Hugo, em Limpertsberg, reabre esta terça-feira. A estrutura estará aberta de terça a sexta-feira, entre as 7h e as 19h, e aos sábados, das 7h às 13h. O local estará fechado excecionalmente no dia 17.

A reabertura do centro faz parte da nova campanha de vacinação contra a variante Omicron da covid-19. Num comunicado divulgado recentemente Ministério da Saúde referia que o Luxemburgo vai receber cerca de 85 mil doses da vacina adaptada àquela variante.

Em causa estão vacinas consideradas "bivalentes", que oferecem proteção contra o vírus original da covid-19 e também contra a variante Omicron.

EMA dá luz verde à vacina da Pfizer contra subvariantes da Omicron Países da UE ainda estão a usar as mesmas vacinas contra o coronavírus aprovadas há dois anos.

Além do centro Victor Hugo, na capital, as novas vacinas também estão disponíveis no autocarro de vacinação "Impfbus".

Para já, todas as pessoas com mais de 60 anos e todas pessoas consideradas de risco, independentemente da idade, serão convidadas a tomar uma dose de reforço.

Os cidadãos que tiverem recebido o convite para tomar a dose de reforço e que o queiram fazer no centro Victor Hugo devem fazer a marcação através do site governamental CovidVaccination ou através da linha de saúde 247-65533.

