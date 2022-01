As pessoas que têm uma marcação no pavilhão Victor Hugo devem ir à Luxexpo, onde será instalado um centro de vacinação, no corredor 3C, a partir desta segunda-feira.

Centro de vacinação passa de Limpertsberg para a Luxexpo

Tiago RODRIGUES O centro de vacinação no pavilhão Victor Hugo, em Limpertsberg, será temporariamente transferido para a Luxexpo The Box, a partir de segunda-feira, devido a problemas técnicos no edifício.

A mudança foi anunciada este domingo pelo Ministério de Estado, o Ministério da Saúde e a Câmara da Cidade do Luxemburgo, num comunicado de imprensa conjunto.

As pessoas que têm uma marcação no pavilhão Victor Hugo devem ir à Luxexpo The Box, onde será instalado um centro de vacinação, no corredor 3C, a partir desta segunda-feira, 3 de janeiro. Todas as marcações anteriores permanecerão inalteradas, apenas muda a localização.

A entrada é feita através do parque de estacionamento principal da Luxexpo.

O processo de relocalização está a decorrer devido a "problemas técnicos" no pavilhão Victor Hugo em Limpertsberg, informa o comunicado. O governo não especifica quanto tempo esta transferência temporária deve durar.

