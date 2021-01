O quinto centro de vacinação contra a covid-19 deverá ficar situado em Mondorf-les-Bains. Após Belval, Ettelbruck, cidade do Luxemburgo e o Findel, Mondorf deverá também acolher um centro onde as pessoas poderão ser vacinadas contra o novo coronavírus, sendo que esta unidade será destinada aos residentes da região leste do país.

Centro de vacinação em Mondorf-les-Bains longe de ser consensual

Susy MARTINS O quinto centro de vacinação contra a covid-19 deverá ficar situado em Mondorf-les-Bains. Após Belval, Ettelbruck, cidade do Luxemburgo e o Findel, Mondorf deverá também acolher um centro onde as pessoas poderão ser vacinadas contra o novo coronavírus, sendo que esta unidade será destinada aos residentes da região leste do país.

No entanto, vários deputados já criticaram esta escolha do Governo. Na oposição, mais propriamente da bancada parlamentar do Partido Cristão Social (CSV), saiu já uma questão.

Léon Gloden, Octavie Modert e Françoise Hetto-Gaasch são da opinião que Mondorf-les-Bains fica demasiado longe em relação a Echternach e Grevenmacher, daí questionarem a ministra da Saúde se está previsto abrir outro centro de vacinação destinado a essa região do país.

Do lado do DP, partido que integra a coligação governamental, os deputados Carole Hartmann e Gilles Baum também ficaram surpreendidos com a localização do futuro centro.

Hall Victor-Hugo pronto para vacinar 7.600 pessoas por semana Na segunda-feira, o primeiro posto de vacinação do país volta a funcionar na capital.

Conscientes de que os trabalhos de planeamento já estão a decorrer, estes deputados querem que o Governo escolha outra morada para o centro de vacinação ou então que crie um sexto centro no país.

Para as autoridades sanitárias, a escolha de Mondorf-les-Bains parecia acertada, uma vez que a sala em causa respeita todos os requisitos necessários, tem parque de estacionamento e é facilmente acessível.

Resta agora saber se o Executivo mantém o quinto centro de vacinação em Mondorf-les-Bains ou se pretende procurar outra morada.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.