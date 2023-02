A vacinação contra a covid-19 vai, no entanto, continuar a ser possível no Grão-Ducado.

Covid-19

Centro de vacinação em Limpertsberg encerra a 11 de fevereiro

A vacinação contra a covid-19 vai, no entanto, continuar a ser possível no Grão-Ducado.

O único centro de vacinação contra a covid-19 ainda aberto no Luxemburgo vai encerrar a 11 de fevereiro. O centro Victor Hugo, em Limpertsberg, na capital, foi o primeiro do país a ser transformado em centro de vacinação durante a pandemia, a 28 de dezembro de 2020, e será assim o último a encerrar.

Os funcionários vão administrar vacinas até às 19h de sexta-feira, 10 de fevereiro.

Depois disso, o Hall Victor Hugo voltará a albergar apenas eventos culturais.

A vacinação contra a covid-19 vai, no entanto, continuar a ser possível através do médico de família ou farmácias.

A estação pop-up de vacinação em Esch/Belval também continua operacional.

A lista de médicos e farmácias que participam na campanha de vacinação pode ser consultada no site Covid19.lu.



Em 2022, cerca de 200 mil residentes escolheram tomar a vacina contra a covid-19 no Grão-Ducado. Mais de metade fez essa escolha logo no início do ano, no mês de janeiro.

A fraca adesão à vacinação motivou o encerramento progressivo dos diferentes centros de vacinação contra a covid-19.



