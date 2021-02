O procedimento e horário de abertura são os mesmos aplicados ao centro de vacinação no Hall Victor Hugo.

Centro de Vacinação em Esch-Belval abre segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira, 15 de fevereiro, começa a funcionar um segundo centro de vacinação no sul do país, em Esch-Belval.

Segundo o comunicado do governo, o procedimento e horário de abertura são os mesmos aplicados ao centro de vacinação no Hall Victor Hugo.

Os convites para ser vacinado serão enviados por correio, para quem quiser ser inoculado, de acordo com cada fase do processo de vacinação.

Quem for chamado para levar a vacina neste centro terá de passar por cinco etapas. Em primeiro lugar deverá dirigir-se à receção onde a marcação será verificada pelo pessoal de segurança, depois deverá fazer o registo no respetivo balcão. A partir do código de barras do convite ou do cartão da segurança social é criado um ficheiro de paciente. Enquanto a pessoa aguarda pela toma da vacina é encaminhada para a zona de espera onde o fluxo de pessoas é gerido por colaboradores da comunidade que a convidam a esperar numa fila de vacinação.

Já no derradeiro processo para a vacinação propriamente dita há uma breve entrevista com um médico que preenche o questionário de vacinação e onde será dado o acordo à administração do fármaco. O médico imprime o certificado de vacinação e envia-o à enfermeira que administra a vacina.

Depois de tomar a vacina a pessoa deverá seguir para uma área de descanso, onde será supervisionada por trabalhadores de primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e Salvamento do Grão-Ducado.

Endereço do Centro de Vacinação Esch-Belval:

Maison des matériaux / Bâtiment Nord

30, avenue des Hauts-Fourneaux

L-4365 Esch-sur-Alzette

