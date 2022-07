A estrutura será reativada este mês para dar resposta à vacinação de reforço recomendada para pessoas com mais de 70 anos e doentes de risco.

Centro de vacinação do Hall Victor Hugo vai reabrir

A estrutura será reativada este mês para dar resposta à vacinação de reforço recomendada para pessoas com mais de 70 anos e doentes de risco.

A 11 de junho, o Governo anunciou o encerramento temporário do centro de vacinação do Hall Victor Hugo devido à alta taxa de vacinação (78,8%) da população do Luxemburgo.

Contudo, as instalações em Limpertsberg vão agora ser reabertas para levar a cabo a vacinação de reforço para pessoas com mais de 70 anos e doentes de risco, para quem o Ministério da Saúde recomendou a quarta dose na semana passada, mas também poderão ser atendidos todos os que ainda não foram vacinados.

De acordo com a RTL, mais de 900 pessoas tinham marcação para levar novo reforço da vacina contra a covid-19 esta terça-feira. Os maiores de 70 anos já foram contactados pela Direção de Saúde para serem vacinados, ao passo que os doentes de risco devem aconselhar-se sobre o assunto junto do seu médico de família. O centro de vacinação estará a funcionar até 30 de julho.

Na segunda-feira, a quarta dose foi também recomendada pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla inglesa), que entende que este reforço é indicado para maiores de 60 anos e pessoas vulneráveis.



