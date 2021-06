Após vários dias encerrado por falta de doses de vacinas anticovid-19, o centro de vacinação na LuxExpo, em Kirchberg, voltou a reabrir as suas portas, nesta quarta-feira.

Centro de vacinação covid-19 em Kirchberg reabre

Susy MARTINS Após vários dias encerrado por falta de doses de vacinas anticovid-19, o centro de vacinação na LuxExpo, em Kirchberg, voltou a reabrir as suas portas, nesta quarta-feira.

Inicialmente, o objetivo do sexto centro de vacinação do país era vacinar cerca de 95 mil pessoas por semana. Porém, com a escassez das vacinas só foi possível administrar 2.655 doses naquele centro.

Segundo a edição francesa do jornal Wort, certas farmacêuticas anularam as suas entregas, logo após a abertura do centro, o que levou as autoridades sanitárias a encerrar o centro de vacinação.

Vacinas covid-19 no estrangeiro são possíveis, mas Lenert diz que é preciso medir consequências Rastreio dos efeitos secundários após a toma da vacina não é garantido no caso de um residente que decida ser vacinado noutro país, diz ministra da Saúde.

O Luxemburgo espera receber mais de 110 mil doses de vacinas nos próximos dias, daí a decisão de recorrer ao maior centro de vacinação do país, que se situa na LuxExpo.

Existem atualmente quatro vacinas administradas no país, das farmacêuticas Moderna, Pfizer/BioNTech, Johson & Johnson e AstraZeneca.

A última é administrada apenas às pessoas com mais de 55 anos ou que se tenham inscrito na lista de espera criada pelo Governo para residentes entre os 30 e os 54 anos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.