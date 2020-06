Instalado numa tenda num parque de estacionamento, perto de Grevenmacher, o centro de testes de coronavírus foi varrido pelo mau tempo na noite de sexta-feira.

Centro de testes em Machtum destruído pela tempestade

Instalado numa tenda num parque de estacionamento, perto de Grevenmacher, o centro de testes de coronavírus foi varrido pelo mau tempo na noite de sexta-feira.

A tempestade passou pelo Luxemburgo no início da noite de sexta-feira e fez vários estragos. A chuva e o vento causaram danos, especialmente num centro de testes de coronavírus instalado num parque de estacionamento em Machtum, no leste do Luxemburgo, que foi literalmente varrido. A tenda sob a qual foi montado o centro foi completamente destruída pelo vento.

O Ministério da Saúde ainda não esclareceu a extensão dos danos nem indicou quando é que a unidade poderá voltar a estar operacional.

Como parte da sua política de rastreio em larga escala da população, o governo luxemburguês criou 17 centros nos quais residentes e fronteiriços são gradualmente convidados a submeter-se aos testes.

No total, os serviços de resgate registraram 28 intervenções, de acordo com um relatório transmitido durante a noite de sexta-feira para sábado.

