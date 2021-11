O centro de testes à covid-19 da Cidade do Luxemburgo mudou de instalações. Já não se fazem testes no número 70 da Grand-Rue. A partir desta terça-feira, dia 30 de novembro, o rastreio acontece no número 17 da rue du Théâtre.

Covid-19

Centro de testes da Cidade do Luxemburgo muda de instalações

O centro de testes à covid-19 da Cidade do Luxemburgo mudou de instalações. Já não se fazem testes no número 70 da Grand-Rue. A partir desta terça-feira, dia 30 de novembro, o rastreio acontece no número 17 da rue du Théâtre.

A Cidade do Luxemburgo propõe testes de antigénio à covid-19 por cinco euros. Uma iniciativa útil para os não vacinados, para apresentar um CovidCheck válido, tanto no trabalho, como num restaurante, por exemplo.

No entanto, para beneficiar deste preço vantajoso, é preciso ir buscar um vale ao edifício da autarquia (42, praça Guillaume). Esse vale pode depois ser utilizado no centro de testagem, mas também nas 13 farmácias da capital que participam nesta iniciativa.

Note-se ainda que os horários de abertura mantêm-se inalterados: de segunda-feira a sábado, entre as 10h e as 18h. Aos domingos, o centro está aberto entre as 10h e as 14h.



