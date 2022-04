A empreitada terá um orçamento de entre 11 a 12 milhões de euros, avança a RTL.

Obras públicas

Centro de Schifflange vai ser remodelado nos próximos dois anos

Redação A empreitada terá um orçamento de entre 11 a 12 milhões de euros, avança a RTL. A Avenue de la Libération vai ser uma das artérias principais abrangidas pela intervenção.

O município pretende criar um parque de estacionamento subterrâneo com capacidade para entre 140 e 150 veículos. O início dos trabalhos deverá acontecer pouco antes do início ou depois do verão, prolongando-se por dois anos.

Para já, foi disponibilizado um espaço provisório que pode acolher até 50 carros.

A remodelação também vai libertar espaço para mais habitação, uma vez que se prevê a demolição de um antigo estábulo. Serão, ainda, acolhidas naquela zona da cidade algumas associações locais e um centro de saúde.

