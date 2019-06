O Centro de Reabilitação do Castelo de Colpach já recebeu mais de 400 pacientes, no primeiro ano de existência.

Centro de Reabilitação de Colpach recupera doentes oncológicos e com problemas físicos

Este organismo, administrado pela Cruz Vermelha, começou a funcionar em abril de 2018 e engloba dois serviços de reabilitação: pós-oncológico e físico.

O centro acompanha os pacientes, proporcionando-lhes os cuidados de saúde, as ferramentas e a motivação necessária, em prol do melhor restabelecimento possível, tendo em conta as suas necessidades de proximidade familiar, linguística, além do apoio socioprofissional.

O pessoal da instituição (médicos generalistas e especialistas) trabalha em estreita colaboração com os médicos de família, os serviços hospitalares, as redes de competências e os serviços de apoio ao domicílio, entre outras valências.

O Serviço Nacional de Reabilitação pós-oncológico trata das pessoas que necessitam de reeducação terapêutica e dos respetivos tratamentos, após a fase mais delicada do seu cancro.

O outro serviço cuida dos pacientes que ficaram com a capacidade física debilitada, após uma cirurgia, um tratamento longo ou uma complicação crónica.

De referir, ainda, que esta infraestrutura está equipada com 60 camas em quartos individuais.





Avelino Gomes