Centro de Reabilitação da Cruz Vermelha celebra primeiro paciente curado (vídeo)

Ana TOMÁS

Em tempos de pandemia há notícias que mostram uma pequena luz ao fundo do túnel e que dão razões para sorrir. A recuperação de um doente infetado é uma delas - e uma motivação extra para os profissionais de saúde.

Foi o que aconteceu esta terça-feira, 7 de abril, no Centro de Reabilitação da Cruz Vermelha, em Colpach, e que é agora divulgado num vídeo da instituição, que mostra os profissionais de saúde a celebrarem e a aplaudirem o primeiro paciente covid-19 a ter alta.

"Há dois dias, pela primeira vez em Colpach: a primeira saída ... do primeiro paciente covid-19 curado. Desde então, houve um segundo. E vai haver mais!", refere a legenda do vídeo que a instituição partilhou na sua página de Facebook e que pode ser visto abaixo.





Recorde-se que o centro de reabilitação de Colpach foi transformado num hospital de segunda linha, na prestação de cuidados para doentes infetados com o novo coronavírus, dispondo de 80 camas para acolher os que estão em recuperação ou em situação menos crítica.

"Os pacientes seguem primeiro o circuito clássico e depois, segundo certos critérios, as pessoas que ainda precisam de ser seguidas, mas não estão em perigo, não precisam de meios de reanimação" são enviadas para Colpach, explicou fonte do centro da Cruz Vermelha, citada pelo L'Essential.

Até ontem, tinham sido registados no Luxemburgo 3.034 casos de pessoas infetadas com covid-19 e 46 vítimas mortais.

