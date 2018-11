A Sociedade Nacional de Controlo Técnico (SNCT) vai transferir as novas instalações do centro de inspeção automóvel no Luxemburgo para o norte do país, avança o ministério do Desenvolvimento Sustentável.

Centro de inspeção automóvel de Wilwerwiltz vai ser transferido

As novas instalações do centro de inspeção automóvel em Wilwerwiltz vão ser transferidas para a cidade de Marnach, no norte do país. A informação foi avançada pelo ministério do Desenvolvimento Sustentável, François Bausch, na resposta a uma questão parlamentar dos deputados cristãos-sociais Martine Hansen e Marco Schank. Tanto a abertura da nova estrutura em Marnach, como o fecho da de Wilwerwiltz estão previstos para o final de 2019.

Ainda segundo François Bausch, as autoridades comunais já estão a elaborar um plano para a construção de habitações no espaço ocupado atualmente pelo centro de inspeção de Wilwerwiltz. Além de Marnach, a SNCT tenciona abrir outros dois centros em Junglinster e Fridhaff.

Rádio Latina

