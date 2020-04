Esta estrutura provisória visa acolher os doentes com sintomas suspeitos de covid-19.

Centro de cuidados avançados em Ettelbruck atende mais de 300 pessoas por dia

Susy MARTINS

O centro de cuidados avançados do norte, em Ettelbruck, recebe atualmente cerca de 330 pessoas por dia. A média diária é avançada pela RTL.

Neste centro, que funciona na sala do Deich, trabalham quatro a cinco médicos e enfermeiros e cerca de nove voluntários. Esta estrutura provisória visa acolher os doentes com sintomas suspeitos de covid-19.

O Luxemburgo criou em apenas uma semana quatro centros de cuidados avançados. O primeiro a abrir foi a LuxExpo, em Kirchberg, no passado dia 23 de março. Depois surgiram os centros de Esch-sur-Alzette, que funciona na Rockhal, em Ettelbruck, na sala do Deich, e em Grevenmacher, no centro cultural.

Estes centros estão abertos todos os dias, de segunda a domingo, entre as 8:00 e as 20:00.



