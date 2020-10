Qualquer pessoa com sintomas suspeitos de infeção pode dirigir-se a este centro, quer tenha ou não cobertura de segurança social.

Centro de Consultas Covid-19 gratuitas abre esta terça-feira em Kirchberg

Susy MARTINS Face ao aumento de novas infeções por covid-19 e com a chegada de outras epidemias, como a gripe, pneumonia e bronquites, os consultórios dos médicos de clínica geral e dos pediatras estão a ficar saturados. Para aliviar estes profissionais, o Ministério da Saúde decidiu abrir esta terça-feira o primeiro Centro de Consultas Covid-19 (CCC).

Qualquer pessoa com sintomas suspeitos de infeção pode dirigir-se a este centro, quer tenha ou não cobertura da segurança social. Basta apresentar um documento de identificação à chegada. As pessoas que têm um cartão da segurança social luxemburguesa também o devem apresentar. As consultas são gratuitas.

Segundo um comunicado do Ministério da Saúde o CCC só recebe pessoas sintomáticas, ou seja com sintomas de infeção associados ao novo coronavírus e pessoas que já foram diagnosticadas com a doença da covid-19. O CCC dispõe de equipamento médico para atender em ambulatório os pacientes com sintomas suspeitos de infeção e também pacientes a quem já foi diagnosticada a covid-19 e que precisam de tratamento.

O Centro de Consultas Covid-19 está aberto todos os dias das 10:00 até às 17:00 e situa-se na antiga biblioteca nacional (BnL), no bairro de Kirchberg, na cidade do Luxemburgo.



“Se testou positivo entre já em auto-isolamento”, não espere pelo telefonema E se esteve em contacto com um infetado fique em auto-quarentena, enquanto aguarda pelo contacto, pede o Ministério da Saúde. O grande aumento das infeções está a provocar atrasos nos telefonemas.

No local também será possível fazer o teste PCR. No entanto, as pessoas que já dispõem de uma receita médica para fazer o teste devem dirigir-se a um laboratório privado, esclarece o executivo.

O Governo acrescenta ainda que as crianças com menos de seis anos não se devem apresentar nesta estrutura, mas antes consultar o pediatra ou médico de família. Em caso de urgência, a Kannerklinik (Clínica das Crianças, em português), no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) é o local mais indicado. As crianças com menos de dois anos e que têm de fazer um teste à covid-19 têm de se dirigir à Kannerklinik, em Strassen, mas só com marcação. No entanto, a partir dos dois anos de idade o teste pode ser feito em qualquer laboratório privado.

O Ministério da Saúde não descarta a abertura de um segundo centro de consultas, mas no sul do país, caso a situação o exija.



