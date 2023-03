Os trabalhos incluem a construção de uma praça para mercados e concertos em torno da igreja.

Centro de Bettembourg vai ser remodelado

Pierre MOUSEL Os trabalhos incluem a construção de uma praça para mercados e concertos em torno da igreja.

A comuna de Bettembourg quer redesenhar e melhorar de forma sustentável o centro da cidade como parte da sua estratégia de desenvolvimento. Nos planos está uma área de 26,6 hectares que inclui, entre outros, a rue de la Rivière, a place de l'Eglise, a route d'Esch, os parques Louis Ganser e de perto do castelo, a sede dos serviços de emergência e o campus desportivo.

Com a renaturalização da praça Diddelingerbaach, a água desempenha um papel importante na intervenção. E, com vista para o Parc Merveilleux, o parque temático Fairytale Park Bettembourg deverá tornar-se uma nova imagem de marca da cidade. A estrada nacional N13, com o seu elevado volume de tráfego como principal eixo de tráfego regional, atravessa o centro da cidade.

O caminho ao longo da Diddelengerbaach será mais apelativo Imagem: WW+ Architecture Process Design Urban Design

Entre a rue de La Rivière e a rue Vieille, a velocidade deverá ser reduzida a 20km/h por todos os condutores num novo espaço partilhado, conceito que configura uma superfície de trânsito nos centros urbanos que é partilhada por veículos e peões. O conceito é mais seguro do que o sistema rodoviário tradicional. Nas restantes vias, o limite de velocidade será de 30km/h.

Mais ciclovias e caminhos pedonais

O pátio da igreja e o parque de estacionamento adjacente tornar-se-ão um espaço de convívio. A Diddelengerbaach será alargada, com espaço criado especificamente para festivais, mercados e concertos a céu aberto ou com cobertura. O parque Louis Ganser passará a ter um pequeno quiosque e serão instaladas casas de banho.

O parque em torno do castelo também será modernizado. Estas alterações irão encaixar perfeitamente no projeto atual, que será expandida com mobiliário e conceitos de iluminação inspirados nos contos de fadas. Um percurso ao longo do ribeiro convidará os visitantes a passear.

O centro de Bettembourg deverá também passar a ser um local de curtas distâncias com a implementação de mais ciclovias e caminhos pedonais. O espaço vazio entre a route de Luxembourg e a rue de la Gare, de um lado, e a linha do comboio, do outro, serão utilizados para a criação de habitação acessível com apoio do Fonds de Logement.

O plano inclui, também, a construção de um parque de estacionamento de vários andares com 350 lugares de estacionamento na sede dos serviços de emergência. O objetivo é compensar a perda de lugares de estacionamento. No rés-do-chão daquele que será um edifício polivalente, será instalado um novo centro juvenil, uma pista de skate (interior e exterior) e uma parede de escalada. Além disso, haverá um jardim comunitário no telhado e serão instalados painéis solares.

Projeção do ambiente noturno no futuro centro da cidade. Ilustração: WW+ Architecture Process Design Urban Design

Obras deverão arrancar no próximo ano

No âmbito da estratégia municipal para o desporto, o campus desportivo terá espaço adicional que ganhará forma em várias fases de construção. O espaço integrará o parque de estacionamento atual, diretamente adjacente ao futuro parque de estacionamento de vários andares, e a estrutura existente será redesenhada.

Os trabalhos deverão começar em 2024 e ficar concluídos até 2036. O conceito dos diferentes espaços é da autoria dos gabinetes WW+ Architektur, Schroeder & Associés e Ernst + Partner.

O burgomestre Laurent Zeimet (CSV) já tinha apontado a necessidade de redesenhar o centro da cidade no âmbito das obras de renovação das infraestruturas subterrâneas.

Os habitantes de Bettembourg estiverem envolvidos na fase inicial do processo: frequentaram workshops e visitas ao terreno e enviaram 703 sugestões, das quais 137 foram consideradas e 55 ainda estão a ser processadas.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

