Centro de Atendimento Consular vai ser estendido ao Luxemburgo

Henrique DE BURGO

O Centro de Atendimento Consular (CAC), que abrange a rede consular portuguesa em Espanha e assegura, no Reino Unido, questões relacionadas com o Brexit, entre outras, vai ser estendido ao Luxemburgo, à Bélgica e à Irlanda.

A informação foi avançada à agência Lusa por fonte do gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas a propósito do ‘Novo Modelo de Gestão Consular’. Um modelo que visa assegurar o serviço consular 24 horas por dia e que o Governo vai dar prioridade, segundo consta nas Grandes Opções do Plano para 2021, aprovadas no Conselho de Ministros do passado dia 10.

Com este novo modelo espera-se a simplificação de atos e procedimentos consulares, a facilitação do processamento de vistos e a consolidação dos mecanismos de apoio a situações de emergência.



