Centro comercial Royal-Hamilius vai abrir em novembro

O centro comercial Royal-Hamilius deverá abrir as portas ao público no mês de novembro.

"Estamos muito satisfeitos que o trabalho dos seis edifícios esteja a progredir rapidamente (...) As Galerias Lafayette abrirão as suas portas em novembro, a tempo para as compras de Natal", disse ao Wort Vincent Beck, vice-diretor geral da empresa promotora do projeto, Codic Luxembourg.



Com mais de 550 elementos em vidro e ouro, o Royal Hamilius é um projeto misto que vai criar uma espécie de ilhéu multifuncional com estabelecimentos comerciais, serviços, restauração, escritórios e alojamentos. As "Galeries Lafayette" e a Fnac são as grandes novidades deste projeto, a que se junta um supermercado Delhaize.



O projeto Royal Hamilius, com inauguração originalmente prevista para 2017, deverá finalmente abrir as portas no final deste ano, depois de outras datas falhadas para a inauguração: primavera de 2018 e junho de 2019. Os atrasos deveram-se à resistência dos moradores do antigo edifício do "Biergercenter", e depois dos comerciantes e habitantes da zona.



A place Hamilius vai tornar-se exclusivamente numa zona pedonal. O projeto inclui ainda a renovação do centro subterrâneo Aldringen e o aumento da capacidade do parque de estacionamento subterrâneo de 350 para 650 lugares.



Três dos seis edifícios atualmente em construção são para fins residenciais. Dos 73 apartamentos, 40% já foram vendidos, refere Vincent Beck.