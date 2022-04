O exercício de segurança nuclear e civil está marcado para 11 e 12 de maio e vai envolver a participação de 80 funcionários da central.

Luxemburgo 2 min.

Energia nuclear

Central de Cattenom vai simular acidente nuclear em maio

Maria MONTEIRO O exercício de segurança nuclear e civil, que acontece a cada cinco anos em todas as centrais nucleares francesas, está marcado para 11 e 12 de maio, anunciou esta terça-feira o prefeito de Moselle. O simulacro vai envolver a participação de 80 funcionários da central.

Este é um procedimento que está dentro das normas, apesar dos sinais de corrosão recentemente identificados no reator número 3, que levaram ao seu encerramento a 16 de março para permitir a reparação das fissuras identificadas.

EDF. Fissuras não tiveram “consequências reais” no reator de Cattenom Uma semana após serem revelados sinais de corrosão, a empresa explicou que a estrutura foi encerrada de modo preventivo.

A Direção de Segurança Civil do Ministério do Interior requer a realização quinquenal de simulacros em todas as centrais nucleares francesas. Em Cattenom, o último simulacro aconteceu, precisamente, em 2017, referiu o prefeito de Moselle, citado pela emissora de televisão France 3.

A central elétrica vai testar o seu plano de emergência a 11 e 12 de maio, anunciou Laurent Touvet esta terça-feira, em conferência de imprensa, que contou com a presença do diretor da central e de um representante da Autoridade de Segurança Nuclear (ASN). “Queremos testar a boa coordenação entre as autoridades públicas e o operador EDF [Electricité de France]”, explicou o governante.

13 municípios vão reagir a alerta de acidente

O simulacro pretende, também, verificar a celeridade e eficácia dos “procedimentos de transmissão de alerta, tanto entre as autoridades públicas e os municípios, como entre os municípios e a população”. Isto porque, apesar de a prioridade ser “evitar qualquer libertação de material radioativo para o ambiente, é sempre possível [haver] uma fuga”.

No cinturão nuclear que rodeia o Luxemburgo A Ucrânia está a reavivar um debate antigo na Europa. A oito quilómetros da fronteira com o Luxemburgo fica uma das maiores centrais nucleares francesas. De Cattenom, percebe-se o dilema de um continente inteiro.

O prefeito de Moselle esclareceu que o exercício não vai envolver a população, uma vez que se destina a testar o funcionamento da cadeia de informação e comando entre os operadores da EDF que gerem a central e as entidades públicas.

Em vez disso, serão chamados a participar 80 trabalhadores da central elétrica, revelou o diretor. Jérôme Le Saint admitiu que é necessário testar as capacidades da equipa para restabelecer a segurança no reator, coordenar a sua intervenção com as autoridades, “ir para o terreno e tomar as medidas necessários”.

De acordo com o site noticioso Actu.fr, 13 dos 111 municípios que se situam no perímetro de 20 quilómetros à volta da central elétrica voluntariaram-se para participar no simulacro — vão reagir ao alerta emitido pela prefeitura e acionar os meios de emergência. Fora isso, o exercício não deverá interferir no quotidiano dos habitantes, segundo Laurent Touvet.

Central "nunca foi tão segura", diz diretor

Será também realizado um exercício de evacuação que visa preparar as redondezas para um “incidente em grande escala”. Nesse caso, o plano será retirar a população para uma cidade suficientemente densa para acolher um grande número de pessoas. No âmbito do simulacro, a evacuação será feita para Metz, cujas autoridades serão igualmente postas à prova na comunicação e organização da transferência da população.

Greenpeace pede atuação urgente para reparar fissuras de reator de Cattenom A Greenpeace do Luxemburgo apelou esta quarta-feira aos governos luxemburguês e alemão para intervirem "urgentemente" junto das autoridades francesas.

O exercício em Cattenom será monitorizado pela Autoridade de Segurança Nuclear francesa. Apesar da sua grande dimensão, o diretor da central garante que este é meramente preventivo e que a central, a caminho dos 40 anos de funcionamento, “nunca foi tão segura como agora”. “A cada dez anos de inspeção, o nível de segurança é aumentado e todo o equipamento é sujeito a manutenção preventiva e substituição”, conclui.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.