A medida, anunciada pela EDF esta sexta-feira, deve-se ao baixo caudal do rio.

Seca

Central de Cattenom vai reduzir captação de água do rio Moselle

Redação A medida, anunciada pela EDF esta sexta-feira, deve-se ao baixo caudal do rio.

A Electricité de France (EDF) vai limitar temporariamente a quantidade de água extraída do rio Moselle para a central nuclear de Cattenom, a poucos quilómetros da fronteira com o Luxemburgo, "devido ao baixo caudal de água verificado", anunciou a empresa em comunicado.

No cinturão nuclear que rodeia o Luxemburgo A Ucrânia está a reavivar um debate antigo na Europa. A oito quilómetros da fronteira com o Luxemburgo fica uma das maiores centrais nucleares francesas. De Cattenom, percebe-se o dilema de um continente inteiro.

De acordo com a EDF, o procedimento tem por base "o princípio da precaução, à semelhança do que foi feito em julho de 2019 e 2020", períodos em que a escassez de água também se fez sentir.



Assim, a central nuclear vai passar a recorrer à água do lago de Mirgenbach, reservatório adjacente criado pela EDF para complementar o Moselle e refrigerar as instalações de Cattenom.

Durante o período em que vigorar a medida, está suspensa a realização de atividades recreativas como pesca, desportos aquáticos e caminhadas no entorno do lago, interdição que estará devidamente sinalizada.

Situação não acarreta riscos

A EDF explica que a maior utilização da água do lago de Mirgenbach "pode resultar na concentração no reservatório de produtos de tratamento utilizados no circuito de arrefecimento (parte não nuclear da central) para combater a presença de microrganismos que ocorrem em ambientes quentes ou húmidos".

E se pudesse beber água do rio Moselle? Não é impossível Parece já ser evidente que tornar a água do rio Moselle potável não é impossível.

A empresa sublinha que "a situação de baixo caudal no Moselle não tem qualquer impacto na saúde dos habitantes das proximidades do reservatório nem na fauna e flora".

As associações que ali realizam atividades de lazer, assim como as comunas em redor, foram notificadas sobre a situação. A reabertura será anunciada "após o fim do episódio de baixo caudal no Moselle".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.