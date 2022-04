A OGBL celebra o Dia do Trabalhador na Abadia de Neimënster, na capital, enquanto a LCGB vai estar em Remich.

Dia do Trabalhador

Centrais sindicais assinalam 1º de Maio em eventos separados

Henrique DE BURGO A OGBL celebra o Dia do Trabalhador na Abadia de Neimënster, na capital, enquanto a LCGB vai estar em Remich.

A maior central sindical do país, OGBL, traz este ano como destaque uma manifestação contra a mexida na indexação salarial, assinada pela tripartida, no dia 31 de março. A OGBL recusou fazer parte deste acordo, por considerar que as medidas, como o adiamento para 2023 da segunda tranche do índex, diminuem o poder de compra da população ativa e provocam o desmantelamento social.

A marcha da "manifestação pelo índex" vai arrancar da Gare da Cidade do Luxemburgo às 10h do feriado 1 de maio, em direção à Abadia Neimënster, onde se realiza a festa da OGBL sobre o Dia do Trabalhador.

Trabalhar menos horas por dia no Luxemburgo? Ministro lança debate O ministro do trabalho, Georges Engel anunciou ontem a realização de um estudo sobre a redução do horário laboral no país. “Um melhor equilíbrio entre a vida profissional e privada” é a base de reflexão. No Luxemburgo trabalha-se mais horas no que nos países vizinhos.

Às 11h30 é esperado o discurso da presidente da central sindical, Nora Back, no grande átrio da abadia, no Grund.

Uma hora depois, arranca a "Festa do Trabalho e das Culturas", que se estende até às 18h, com vários concertos, espetáculos para pequenos e graúdos, animação, ateliês criativos, exposições, gastronomia e stands. A Rádio Latina vai estar também no local com um stand.

Já a central sindical LCGB vai assinalar o 1° de Maio com uma festa familiar em Remich, dois anos depois do formato digital, por causa da pandemia. A LCGB vai organizar este ano uma grande feira na esplanada de Remich com várias atrações para pequenos e graúdos, stands, animação e concertos, entre as 10h e as 17h.

O tradicional discurso do presidente da LCGB, Patrick Dury, vai ter lugar às 10h30. Segue-se o almoço, a partir das 12h, junto da piscina, com animação musical. Entre as 17h e as 21h a festa prossegue a bordo de um cruzeiro pelo Rio Moselle.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.