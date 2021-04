Os dois principais sindicatos nacionais lançaram esta quinta-feira mais um apelo à ALEBA para formar uma frente sindical comum.

Centrais sindicais acusam ALEBA de pôr em risco frente comum no setor financeiro

As centrais sindicais OGBL e LCGB acusam a Associação Luxemburguesa dos Empregados de Bancos e Seguradoras (ALEBA) de pôr em risco a frente comum no setor financeiro.

Depois de o ministro do Trabalho ter afastado recentemente o sindicato ALEBA da representação do setor financeiro, a pedido das centrais sindicais, as duas partes continuam de costas voltadas e não se entendem quanto à elaboração um caderno reivindicativo comum sobre a convenção coletiva no setor.

A OGBL e LCGB lamentam em comunicado conjunto a recusa da ALEBA em participar numa reunião para discutir as reivindicações a entregar ao patronato. As centrais sindicais condenam ainda e qualificam de "repreensível" a reunião separada entre a ALEBA a Associação dos Bancos e Banqueiros do Luxemburgo (ABBL).

Recorde-se que o sindicato independente do setor financeiro acusou em março a OGBL e a LCGB de orquestrarem uma “manobra política” para monopolizar este “importante setor de atividade do país, em que não têm a maioria de representantes”.

Numa tentativa de reconciliação, os dois principais sindicatos nacionais lançaram esta quinta-feira mais um apelo à ALEBA para formar uma frente sindical comum.



